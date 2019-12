vor 43 Min.

Die bewegte Geschichte der Bayerdillinger Glocken

Kriege und Zerstörung verschonten auch das Geläut im Kirchturm von St. Michael nicht. Zeitweise war das Dorf ganz ohne Glocken und wurde zum Gespött. Unter Entbehrungen wurde Ersatz geschaffen

„Noch in dieser Woche sollen die neuen Glocken ihre Klänge über das Land senden. Mögen sie Glocken des Friedens bleiben!“ Mit diesen beiden Sätzen endet der Bericht über die Glockenweihe. Wir schreiben den ersten Adventssonntag, 27. November 1949.

Friedrich Schiller schließt „Das Lied von der Glocke“ – 1799 veröffentlicht – mit dem Wunsch „Friede sei ihr erst Geläute“. Der Bayerdillinger Berichterstatter ging 150 Jahre später mit seinem Wunsch noch weiter und bat um dauerhaften Frieden. Dieser Wunsch erfüllt sich seit nunmehr 70 Jahren und er hatte 1949 seine Berechtigung. Denn die Geschichte der Glocken der Pfarr-kirche St. Michael ist eine Geschichte von Krieg und Frieden. In den vorausgehenden 75 Jahren hatte der Ort einige Wechselfälle durchlebt. Doch erst einmal zurück zu den Anfängen:

Wann Bayerdilling seine ersten Kirchenglocken erhielt, ist nicht festgehalten. Jedenfalls beginnt die nachweisbare Geschichte mit einem Krieg. Als im Sommer 1704 die Kirche (außer dem Chorraum) – und mit ihr fast das ganze Dorf – im Konflikt um das spanische Erbe von feindlichen Truppen niedergebrannt wurde, gingen wohl die Glocken verloren.

1745, zwei Jahre vor Fertigstellung des neuen Langhauses, notierte der Pfarrer, dass drei Glocken vorhanden seien. Die kleinere und mittlere wurden im Jahr nach den verheerenden Zerstörungen (1705) von Hans Ulrich Schelchshorn in Neuburg geschaffen. Vermutlich waren sie in einem Provisorium untergebracht. Die große Glocke hat „Iohannes Weber seelig hinterlassene Wittib in Augspurg“ anno 1742 gegossen. Zum Wiederaufbau der Kirche kam diese dritte dazu, gestiftet von „Mathias Probst Gvettdeter in Beirdilling“, so die Umschrift, die noch heute an den Stifter erinnert.

Probst war einer der größten Bauern des Dorfes. Dieses Geläut tat wohl bis zum 26. Oktober 1870 treulich seinen Dienst.

In der Nacht vom 26. auf den 27. Oktober 1870 stürzte der obere Teil des baufälligen Kirchturmes ein, die Glocken wurden in einem Notturm untergebracht. 1862 hatte der zwischenzeitlich verstorbene Gallbauer Alois Kramer 1000 Gulden für eine vierte Glocke zugesagt. Zähe Verhandlungen – baupflichtig für Kirche mit Turm war seit der Säkularisation des Klosters Niederschönenfeld der Staat – verzögerten den Wiederaufbau des Turmes. Das „Dorf ohne Kirchturm“ wurde zum Gespött der Umgebung. Vier Jahre später war das Problem doch gelöst, denn am 19. November 1874 verrechnete die Memminger Glockengießerei Johann Hermann für drei per Bahn versandte neuen Glocken mit dem neuen Glockenstuhl 3415 Gulden. Darauf wurden 366 Gulden als Wert von zwei abgegebenen Glocken verrechnet – vermutlich waren es die Schelchshorn-Glocken von 1705. Das bisherige dreistimmige disharmonische Geläut wurde dank Kramer-Stiftung und Kostenübernahme der Gemeinde auf vier harmonisch klingende Glocken verbessert, darunter die Marienglocke von 1742.

Im Februar 1875 wurde das neue Uhrwerk aus der Mannhard’schen Fabrik in München installiert. 1900 übernahm Thomas Stiglmair (1874–1957) das Mesneramt und tägliche Aufziehen der Uhr; sein gleichnamiger Sohn (1907–1994) folgte ihm nach und machte letztmals am 15. Dezember 1981 den täglichen Gang über die engen Treppen in den Turm; seither tut eine elektrische Uhr ihren Dienst. Das Läuten war längst vorher auf elektrischen Betrieb umgestellt.

Mesner und Pfarrer haben auch zwei traurige Daten überliefert. Am 21. August 1917 kamen die drei Glocken von 1874 im Gewicht von vier, sechs und 20 Zentnern weg und wurden für Kriegszwecke eingeschmolzen. Nur die Marienglocke (1742) verblieb. Die Entschädigung von 5278 Mark für 1426 Kilogramm Metall legte die Pfarrei in die „VII. Reichsanleihe“ (zur Finanzierung der Kriegslasten) an. Durch die galoppierende Inflation waren später nicht einmal zehn Prozent der Ersatzbeschaffung gedeckt.

Kaum war der Kriegslärm verstummt, bestellten die Bayerdillinger bei der renommierten Gießerei Heinrich Ulrich in Apolda drei neue Glocken, die am 13. November 1921 geweiht wurden. Zwei davon sollten eine noch kürzere Lebensdauer haben: Am 24. März 1942 wurden sie für Kriegszwecke vom Turm genommen, ebenso die damals 200 Jahre alte Marienglocke. Nur die Sebastiansglocke von 1921 blieb. Eingestuft nach dem historischen Wert, wurde die alte Glocke nicht eingeschmolzen, sondern erklang ab 11. Juni 1947 wieder. 1948 wurde sie wegen eines Transportschadens geschweißt, was sich nicht als dauerhaft erwies und ein Umgießen erforderte (1963, wegen Harmonie des Geläutes wurde das Gewicht von rund 500 auf 600 Kilogramm erhöht).

Bei Gebhard in Kempten waren 1949 die neuen Glocken gegossen worden. Eine große Schar von Reitern eskortierte am ersten Adventssonntag den Weg von Unterbaar nach Bayerdilling; Brauereibesitzer Emslander hatte zuvor den Transport aus Kempten übernommen. Die Gläubigen, die Musikkapelle und in Weiß gekleidete Mädchen und junge Frauen bildeten am Fuße des Kirchbergs eine Festgemeinde. Pfarrer Josef Strobl vollzog am 27. November 1949 die Weihe, Abgeordneter Gromer und Landrat Gaßner machten ihre Aufwartung.

Durch Spenden war das Geläut viereinhalb Jahre nach Kriegsende wieder komplett. Bürgermeister Joseph Königsdorfer dankte für die Opferbereitschaft. 70 Jahre später begleitete dessen gleichnamiger Enkel den Berichterstatter die 101 Stufen hinauf zum Glockengeschoss: Joseph Königsdorfer betreut als Kirchenpfleger das von den Vorfahren unter Entbehrung geschaffene Kulturgut. Und da steht in den nächsten Jahren mit der Instandsetzung der Kirche samt Glockenstuhl einige Arbeit an, auch wenn die Maßnahme wesentlich in der Verantwortung des Staatlichen Bauamtes liegt.