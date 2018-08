00:35 Uhr

Die fleißigste Schule im Freistaat

Die Kinder der Mangoldschule in Donauwörth haben fast 3300 Euro für Artenschutzprojekte gesammelt.

Kinder sammeln fast 3300 Euro für Artenschutzprojekte

Donauwörth Die Schüler der Donauwörther Mangoldschule sind die fleißigsten Sammler bei einer Aktion des Landesbundes für Vogelschutz in Bayern (LBV) gewesen. Während der Aktionswoche kamen 3295 Euro für den Verein zusammen. Als Dankeschön überreichte Dagmar Blacha von der LBV-Geschäftsstelle jetzt ein Preisgeld von 300 Euro. Die können für ein beliebiges Schulprojekt verwendet werden.

„Viele Kinder nehmen mit großer Begeisterung an der Sammlung für den LBV teil, da sie damit die Gelegenheit erhalten, etwas für bedrohte Tiere und Pflanzen zu tun,“ sagt Blacha. Sie dankte für die „großartige“ Unterstützung. Insgesamt wurden im Freistaat 560000 Euro eingesammelt. Das Geld fließt in verschiedene Arten- und Biotopschutzprojekte und soll beispielsweise die letzten Großen Hufeisennasen Deutschlands (eine Fledermausart) und den Igel retten, denn beide Arten gelten laut Roter Liste als bedroht. Neben solchen Artenschutzprojekten wird auch die Umweltbildung gefördert, womit das Geld auch teils zurück an die Schulen fließt. (dz)

Themen Folgen