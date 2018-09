Die letzten Dinge – ohne Debatte in Donauwörth

In Sachen Waldfriedhof wurde aus einer christlichen Idee jetzt lediglich eine Idee. Traurig.

Seltsam, dass man einen für viele Menschen so fundamental wichtigen Passus ohne die notwendige Debatte einfach wegstreicht. In der Satzung für den geplanten Waldfriedhof in der Donauwörther Parkstadt ist die „Idee eines christlichen Naturfriedhofs“ jetzt nurmehr zur „Idee eines Naturfriedhofs“ geworden.

Für einige mag das heutzutage in einer ach so aufgeklärt-säkularen Welt keine Rolle mehr spielen, für viele Menschen aber sehr wohl. Unter Christen besteht indessen keine letzte Einigkeit darüber, ob Erd- oder Feuerbestattungen „richtiger“ sind. Auch an dieser Stelle soll sich eines abschließenden Urteils darüber enthalten werden.

Aber bedenklich ist in der Tat, dass es momentan den Anschein macht, dass ausschließlich die eine bei der Stadt eingegangene Meinung des Bistums Augsburg ausschlaggebend für das beschlossene Weglassen des Adjektivs „christlich“ ist.

Man kann das durchaus zumindest etwas unsensibel seitens der Verantwortlichen in der Stadt nennen. Ja, von der evangelischen Landeskirche ist in der Vergangenheit, wie die Stadtverwaltung auf Nachfrage mitteilt, gar keine Stellungnahme gekommen. Das ist schade und ein wenig verstörend, geht es in der Sache doch gerade um die sogenannten „letzten Dinge“. Hier wünschte man sich nun wirklich kirchlicherseits eine Aussage. Die hat die katholische Seite getätigt. Auch wenn man damit nicht einverstanden sein muss – sie hat sich zumindest positioniert.

Dass dies aber dazu führt, dass im Rat ohne Debatte der Passus mit jenem wesentlichen Wort geändert wird, das ist bedenklich. Christlich ist doch vor allem, wenn jemand Jesus als Heiland annimmt. Der Gottesglaube, das Wort, die Gnade des Evangeliums Jesu. Ein konstruktives Gespräch im Hinblick auf den Waldfriedhof wäre sinnvoll gewesen, hat aber im Rat leider nicht stattgefunden.

Themen Folgen