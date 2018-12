14:41 Uhr

Die spanische Seele vom Ammersee gastiert in Kaishem

Der Flamenco-Gitarrist Ricardo Volkert fühlt wie ein Spanier. Jetzt präsentiert er „Feliz Navidad!“ und erklärt, wie Weihnachten in Andalusien gefeiert wird.

Von Helmut Bissinger

Er sieht aus wie ein Spanier, er musiziert wie ein Spanier und doch ist er keiner. Ricardo Volkert kommt vom Ammersee. Der Flamenco-Gitarrist Ricardo Volkert erzählt in seinen Liedern von Liebe und Einsamkeit. Jetzt kam er einmal mehr ins Thaddäus in Kaisheim, präsentierte „Feliz Navidad!“ und erklärte, was eine andalusische Weihnacht ausmacht. Das Publikum war entzückt.

„Weihnachten in Spanien ist ein eigentlich fröhliches, ausgelassenes Fest. Die Geburt des Erlösers ist Grund genug zum Lachen und Lärmen, zum Singen und Tanzen“, so beschreibt es der spanische Schriftsteller Artuo del Hoyo. So sieht es auch Volkert: „Die Spanier gehen mit dem Thema ganz anders, viel lockerer um.“

Ricardo Volkert hat mehrfach internationale Songwettbewerbe gewonnen, zahlreiche CDs und Hörbücher produziert und ist ausgebildeter Flamenco-Gitarrist. Er ist der Kopf verschiedener Ensembles. Er versucht, mit seinem neuen Programm die andalusische Seele zu transportieren, mit leicht süß-kitschigen Elementen, aber auch mit einer gewissen Leichtigkeit und Albernheit. Das Publikum wird unterhaltsam in eine poetische Bilderwelt entführt. Der Maestro erzählt Geschichten: rund um die Geburt Jesu und die vergebliche Herbergsuche, von glaubensstarken Seemännern, von König David und der schönen Judith. „Feliz Navidad“ präsentierte Volkert zusammen mit den mitreißenden Flamenco-Tänzerinnen La Picarona und Olivia Murel Roche sowie dem Cellisten Jost-H. Hecker und Simon „El Quintero“ (Gitarre, Harp). Die Lieder und Balladen der Fünf betören. Kaum einer kann sich dem Bann entziehen. Seine große Leidenschaft der Poesie von Garcia Lorca und den Texten von Pablo Neruda kann Volkert nicht verbergen.

Ricardo Volkert entführt seine Fans musikalisch in den Süden

Der gebürtige Münchner Ricardo Volkert könnte auch aus Spanien stammen, so sehr entführt er seine Fans in den Süden, in die Gassen und Tavernen von Sevilla, Cadiz, Cordoba oder Granada. Er nimmt sie aber auch mit in den kleinen Ort El Ricio in der Provinz Huerlva. Dort gibt es kaum befestigte Straßen, aber an Pfingsten kommen zur Wallfahrt „Romeria“ Bruderschaften aus ganz Spanien. Das 600-Seelen-Dorf wächst schlagartig: Eine Million Menschen sind keine Seltenheit.

Ricardo Volkert versteht sich mittlerweile als „Cantautor“, als spanischer Liedermacher. Nach Spanien, in das Haus bei Almeria, zieht es ihn auch weiterhin. Dort inspirieren ihn die Landschaft, die Atmosphäre und sicher auch die Hitze im Sommer zu neuen Kompositionen. Mit seiner Idee, die spanische Weihnacht den Deutschen zu vermitteln, landete er einen Volltreffer – auch in Kaisheim. Dem Gitarristen gefällt es, dass die Spanier mit der Heiligen Familie und der Geburt Christi anders umgehen. In einem Lied wird davon erzählt, wie sich Maria eine Suppe kocht oder die Haare kämmt.

