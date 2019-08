vor 19 Min.

Dieb bestiehlt 89-Jährige im Supermarkt

Er griff sich in einem unbeobachteten Moment eine Ledermappe mit Geld und Papieren.

Eine 89-jährige Donauwörtherin befand sich am Freitag gegen 16.30 Uhr in einem Supermarkt in der Berger Vorstadt beim Einkaufen. Im Korb ihres Rollators hatte sie eine kleine Ledermappe abgelegt, in der sich ein geringer Geldbetrag, ihr Ausweis und ihre Krankenversicherungskarte befanden. Ein dreister Dieb nutzte offenbar einen unbeobachteten Moment und entwendete der Seniorin die Mappe. Sollten mögliche Zeugen verdächtige Personen im Bereich der Berger Vorstadt / Stadtresidenz beobachtet haben, werden sie gebeten, sich mit der Polizei Donauwörth unter 0906/706670 in Verbindung zu setzen.

