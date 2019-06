vor 17 Min.

Dieb im Freibad stiehlt Tasche mit Handy

Ein Unbekannter hat in Donauwörth einen günstigen Moment genutzt. Opfer ist ein Zwölfjähriger.

Ein Unbekannter hat am Donnerstag im Freibad in Donauwörth einen Zwölfjährigen bestohlen. Nach Angaben der Polizei geschah dies zwischen 15.30 und 17 Uhr. Der Bub verstaute eine Umhängetasche mit Hausschlüssel, Geldbeutel und Handy in einem Rucksack und legte diesen auf einer Betonbank unterhalb des Springerbeckens ab. Als der Schüler eine Schwimmbrille aus dem Rucksack holen wollte, stellte er fest, dass die Umhängetasche fehlte. Bei dem Mobiltelefon handelt es sich um ein Gerät der Marke Samsung Galaxy A6. Der Schaden wird auf rund 250 Euro geschätzt. (dz)

