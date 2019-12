vor 47 Min.

Dieb klaut Fahrrad aus Kellerraum

Die Tat ereignet sich in der Donauwörther Parkstadt. Der Keller, in dem er zuschlägt, ist nicht abgesperrt. Die Polizei sucht Hinweise.

Ein Unbekannter hat in Donauwörth Parkstadt ein Fahrrad aus dem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses geklaut. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Der Täter begab sich in der Nacht auf Sonntag in einem Zeitraum von 22 bis 8 Uhr in den unversperrten Keller in der Perchtoldsdorfer Straße.

Dort entwendete er ein rot-graues Herrenrad der Firma Bulls mit einem Wert von circa 500 Euro. Die Rahmennummer des Fahrrads ist bekannt. Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0906/706670.

