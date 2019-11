vor 29 Min.

Dieb scheitert mit "Angelaktion"

Kurioser Fall des versuchten Diebstahls in Donauwörth. Polizei sucht nach Zeugen.

Wie der PI Donauwörth erst am Mittwoch bekannt wurde, kam es bereits im Zeitraum zwischen Montag, 18 Uhr, und Mittwoch, 7.30 Uhr, zu einem recht kuriosen Fall des versuchten Diebstahls. Ein 44-jähriger Donauwörther hatte zu dieser Zeit seinen weißen Pkw BMW der 3er Serie in der Tiefgarage eines Gebäudekomplexes in der Dillinger Straße geparkt. Das Sonnendach ließ er leicht geöffnet. Vermutlich gelangte ein Unbekannter durch eine nicht versperrte Zugangstüre in die Tiefgarage. Der Täter stieg auf das Dach des Coupés und versuchte mit einer Metall-Schlinge über das leicht offen stehende Schiebedach die Türgriffe des Wagens zu öffnen. An beiden Griffen stellte die Polizei später Schleif- und Kratzspuren fest.

Schaden von mindestens 1000 Euro

Der Täter scheiterte an seinem Vorhaben. Allerdings entstand durch das Klettern auf das Autodach und den Kofferraum Schaden von mindestens 1000 Euro. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der ermittelnden Polizeiinspektion in Donauwörth unter Telefon 0906/706670 zu melden. (dz)

