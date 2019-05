vor 59 Min.

Dieb steigt durch offene Terrassentür ins Haus ein

Der Unbekannte erbeutet einen hochwertigen Laptop.

Ein Einfamilienhaus in der Harburger Schlossstraße erhielt am Samstag zwischen 12 und 19.30 Uhr ungebetenen Besuch. Ein Einbrecher stieg – so die Ermittlungen der polizei – offensichtlich über den Garten und eine offen stehende Terrassentüre in das Gebäude ein und entwendete aus dem Zimmer einer 25-jährigen Bewohnerin deren hochwertigen Laptop. Der Diebstahl blieb bis zum Abend von den Hausbewohnern unbemerkt. Hinweise werden erbeten unter Telefon 0906/706670.

