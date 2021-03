00:31 Uhr

Diebe gehen mit brachialer Gewalt vor

Automatenknacker wollen Zigaretten und Bargeld

In der Donauwörther Innenstadt brachen bislang unbekannte Täter in der Nacht zum Sonntag innerhalb kurzer Zeit gleich drei Zigarettenautomaten auf. In einem der drei Fälle gelangten sie an den nahezu kompletten Inhalt. Der entstandene Schaden ist hoch und beläuft sich – nach vorläufigen Schätzungen der Polizei – auf mindestens 10.000 Euro. Der erste der Automaten befindet sich an einer Hauswand der Zirgesheimer Straße 41. Dort machten sich die Täter zwischen 22 Uhr und 15.15 Uhr des Folgetages zu schaffen. Der Automat wurde dabei stark beschädigt. Die Täter gelangten nach dem gewaltsamen Öffnen der Metallhülle durch mehrfaches, brachiales Heraushebeln des Münzprüfers an die innen liegende Geldkassette und nahmen diese mit.

Zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 10 Uhr, wurde der Automat an der Pflegstraße 25 aufgehebelt. Die Beschädigungen wiesen hier auf den verzweifelten Versuch hin, den Münzprüfer samt Geldkassette aufzubrechen. Dies gelang den Unbekannten jedoch nicht. Schließlich erfolgte der dritte Aufbruch am frühen Sonntagmorgen in der Zeit von 3 bis 5.40 Uhr in der Sonnenstraße 27. Auch dort gelang es trotz massivster Gewaltanwendung mittels mehrerer Werkzeuge nicht, an die Bargeldbestände des Geräts zu kommen.

Ermittlungsbeamte der PI Donauwörth sicherten zahlreiche Spuren an den Automaten. Zusätzlich stellten sie im Tatortbereich der Sonnenstraße eine schwere Eisenstange sicher, die allem Anschein nach als Hebelwerkzeug verwendet wurde. Diese wird, wie mehrere andere aufgefundene Gegenstände, momentan kriminaltechnisch untersucht.

Die Donauwörther Beamten gehen in allen drei Fällen von derselben Tätergruppierung aus. Ermittelt wird nun unter anderem wegen Verdachts auf besonders schwere Fälle des Diebstahls aus Automaten. Wer in der Nacht von Samstag auf Sonntag im entsprechenden Innenstadtbereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (dz)

Themen folgen