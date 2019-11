vor 23 Min.

Diebe klauen Baumaschinen in der Region

Aufgepasst. zuletzt waren Diebe unterwegs im südlichen Landkreis Donau-Ries. Sie klauen Baumaschinen, wie etwa Rüttelplatten und Aspahltschneider.

In der Zeit von Dienstag, 5. November, bis Freitag, 8. November, wurden im Dienstbereich der Polizeinspektion Donauwörth mehrere Baumaschinen geklaut. Von einer Baustelle in der Alemannenstraße in Huisheim entwendeten die unbekannten Täter eine Rüttelplatte und eine Asphaltsäge. Im Wittelsbacher Ring in Tapfheim wurde eine im Hof abgestellte Rüttelplatte entwendet. Zum Abtransport der Geräte war ein Anhänger oder zumindest ein Lieferwagen erforderlich. Die entwendeten Maschinen hatten laut Polizei einen Wert von gut 5500 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Donauwörth unter der Telefonnummer 0906/706670. (dz)

Themen folgen