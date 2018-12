vor 51 Min.

Diebe räumen komplettes Regal in Drogerie leer

Diebe haben ein komplettes Regal in einer Drogerie in Donauwörth ausgeräumt - bei laufendem Ladenbetrieb.

Eine Verkäuferin eines Drogeriemarktes in Donauwörth bemerkte am Samstagmittag ein leeres Regal. Nachdem daraufhin die Videoaufzeichnungen vom Personal gesichtet wurden, konnte festgestellt werden, dass zwei Männer gegen 11.15 Uhr mehrere Packungen Parfüm und Duschgel in Papiertragetaschen verstauen und anschließend den Laden verließen ohne zu bezahlen. Da die Taschen vermutlich präpariert waren, schlug die Diebstahlsicherung nicht an. Der Beuteschaden beträgt laut Polizei gut 620 Euro. (dz)

Themen Folgen