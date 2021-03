11:19 Uhr

Diebinnen in Donauwörth packen Ware in Jacke und Rucksack

Zwei Frauen stehlen in einem Einkaufsmarkt in Donauwörth einiges. Wie sie aufgeflogen sind.

Zwei Ladendiebinnen sind am Donnerstag in einem Einkaufsmarkt am Neurieder Weg in Donauwörth aufgeflogen. Nach Angaben der Polizei gingen die 62- und die 33-Jährige arbeitsteilig vor. Die Jüngere verdeckte gezielt die Sicht auf die Komplizin. Diese wiederum steckte sich eine Vielzahl an Produkten – insbesondere Süßigkeiten und Kosmetikartikel – in die Jacke beziehungsweise in einen Rucksack. Was die Frauen nicht bemerkten: Ein Ladendetektiv beobachtete das Treiben über geraume Zeit – und beendete schließlich den „Einkauf“, indem er das Duo ansprach und die Gesetzeshüter verständigte.

Die 62-Jährige hatte etwa 35 Artikel im Wert von insgesamt über 140 Euro bei sich. Die Polizei leitete gegen die Diebinnen, die aus dem Donau-Ries-Kreis stammen, ein Ermittlungsverfahren ein. (dz)

Lesen Sie auch:

Themen folgen