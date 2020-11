vor 35 Min.

Diebstahl aus unbeaufsichtigtem Baucontainer

Bislang unbekannte Täter entwenden drei Maschinen aus einem Baucontainer in Donauwörth. Die Polizei bittet um Hinweise.

In der Benno-Benedicter-Str. 71 in Donauwörth haben Unbekannte am Donnerstag zwischen 16 und 16.30 Uhr aus einem kurzzeitig unbeaufsichtigten Baucontainer drei Maschinen entwendet. Laut Polizeibericht wurde der Baufirma ein Trennschneider der Marke Stihl, eine Akku Flex von DeWalt und ein Metabo Kompressor im Gesamtwert von rund 4.500 Euro gestohlen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (dz)

