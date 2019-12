vor 50 Min.

Diese Pakete sind ein ganz besonders Geschenk

Am Samstag zeigen die Johanniter in der Reichsstraße die gesamte Logistik rund um den Weihnachtstruker.

Am Wochenende findet in der Reichsstraße eine große Aktion zum Johanniter Weihnachtstruker statt.

Seit 1993 bringt die Hilfsorganisation im Rahmen ihrer Johanniter-Weihnachtstrucker-Aktion jedes Jahr Ende Dezember tausende gespendete Hilfspakete mit Grundnahrungsmitteln und Hygieneartikeln zu notleidenden Kindern, Familien, alten Menschen und Menschen mit Behinderung nach Südosteuropa. In der Vorweihnachtszeit werden die Weihnachtstrucker auch in Donauwörth in der Reichsstraße gastieren.

Am Samstag, 7. Dezember, sind die ehrenamtlichen Helfer der Johanniter und die Johanniter Jugend in der Reichsstraße in Donauwörth von 10 Uhr bis 16 Uhr zu Gast. Hier können Weihnachtstrucker-Päckchen abgegeben, gepackt oder schon fertige gekauft werden.

Die gesamte Aktion wird durch die City-Initiative-Donauwörth (CID) ermöglicht und unterstützt. Durch den Verkauf von Weihnachtssternen und -kugeln in der Bäckerei Pfister oder in der Geschäftsstelle der CID im Rathaus, werden nicht nur Bäume vor dem Tanzhaus verschönert und am 23. Dezember an Bedürftige verschenkt, sondern der Erlös kommt auch dem Johanniter-Weihnachtstrucker zu Gute. Die Firma Zott und Gropper, die die Weihnachtstrucker regional mit der Bereitstellung ihrer Lkw bei der Logistik unterstützt, ist ebenfalls vor Ort.

Zudem können die Fahrzeuge und die Ausstattung des Bevölkerungsschutzes der Johanniter, Betreuungs-LKW, Rettungswagen oder auch ein Behandlungszeit, begutachtet werden. Die Mitglieder der unterschiedlichen Schnell-Einsatz-Gruppen, die im Katastrophenfall ausrücken, stehen für Fragen rund ums Ehrenamt zur Verfügung. Zudem klärt die Johanniter Jugend über Kinderrechte auf. Neben der Rettungshundestaffel Schwabmünchen, ist die Feldküche, die alle gegen eine kleine Spende mit Kinderpunsch oder Essen versorgt, ein weiterer Höhepunkt.

Wer nicht da ist, kann auch Geld spenden

Wer sich an der Aktion beteiligen möchte, aber leider an diesem Tag keine Zeit hat, kann dies entweder durch eine Spende tun oder aber selbst ein Hilfspäckchen packen und dieses bis 16. Dezember bei der Johanniter-Dienststelle in Donauwörth, Pestalozzi Straße 2, abgeben.

Am 26. Dezember 2019 starten dann sechs Lkw-Konvois mit mehr als 40 voll beladenen Sattelschleppern und etwa hundert freiwilligen Helfern in Richtung Nord- und Zentral-Rumänien, Albanien, Bosnien, die Ukraine und Bulgarien. Dort werden die Pakete – im letzten Jahr waren es rund 57.000 – in Kinder-, Alten- und Behindertenheimen, in Armenküchen und entlegenen Bergdörfern, möglichst persönlich, an Bedürftige verteilt. Bei der Verteilung werden die Johanniter stets von zahlreichen Helfern langjährig bekannter, zuverlässiger Partnerorganisationen vor Ort unterstützt, die dafür sorgen, dass die Hilfe da ankommt, wo sie gebraucht wird. (dz)

Informationen zum Johanniter-Weihnachtstrucker gibt es im Internet unter www.johanniter-weihnachtstrucker.de.

Themen folgen