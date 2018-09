05:01 Uhr

Diese Straßen baut der Landkreis aus

Der Ausbau der Ortsdurchfahrt Niederschönenfeld ist derzeit schon in Arbeit, andere Projekte an Kreisstraßen stehen demnächst an.<b> </b>

Einige Maßnahmen in der Region laufen bereits, andere werden bald in Angriff genommen. Ein Überblick über die Projekte.

Während an den Bundesstraßen 2 und 16 noch fleißig gewerkelt wird, müssen sich die Verkehrsteilnehmer in der Region in den kommenden Wochen und Monaten schon auf einige neue Baustellen einstellen. Der Landkreis Donau-Ries, der für Straßen von insgesamt 308 Kilometern Länge verantwortlich ist, nimmt wieder einige Sanierungsmaßnahmen vor. Da der Landkreis, wie Landrat Stefan Rößle betont, „einen hohen Anspruch auf eine gute Infrastruktur“ lege, müsse das Straßennetz fortlaufend funktionsfähig gehalten werden. Für die erforderlichen Baumaßnahmen investiert der Landkreis in diesem Jahr insgesamt knapp sieben Millionen Euro. Die Tiefbauverwaltung im Landratsamt unter der Leitung von Gerhard Schappin gibt einen Überblick über die Maßnahmen:

Ausbau Kreisstraßen

DON 34, Ortsdurchfahrt Riedheim

Die Gemeinde Holzheim führt in den Gemeindeteilen Riedheim und Bergendorf derzeit eine Dorferneuerung durch. Dazu werden auch entlang der Kreisstraße DON 34 die Randbereiche erneuert und eine Vielzahl von Versorgungsleitungen verlegt. Schappin: „Um die Belastung der Bürger so kurz wie möglich zu gestalten, hat sich der Landkreis dazu entschlossen, im selben Zeitraum die ohnehin notwendigen Straßenbaumaßnahmen im Zuge der Kreisstraße DON 34 durchzuführen.“ Die Arbeiten umfassen die komplette Erneuerung des bituminösen Straßenaufbaues der Ortsdurchfahrten. Neben der Straße werden auch die Gehwege richtlinienkonform hergestellt. Die Ortsdurchfahrt des Gemeindeteiles Bergendorf wurde bereits weitgehend – bis zur Deckschicht – umgesetzt. Mit der Fertigstellung beider Ortsdurchfahrten rechnet man in der Kreisbehörde frühestens Ende dieses Jahres. Die Gesamtausbaulänge beträgt 1200 Meter, wovon rund 600 Meter jeweils auf Riedheim und Bergendorf entfallen.

DON 29, Ortsdurchfahrt und östlich Niederschönenfeld

Diese Maßnahme läuft derzeit. Die Fertigstellung der Arbeiten ist ebenfalls für das Jahresende geplant. „Aufgrund des mangelnden Straßenaufbaues und den daraus resultierenden Straßenschäden wird die Kreisstraße DON 29 im Bereich der Marxheimer Straße zusammen mit den Randbereichen ausgebaut“, so Schappin. Aber auch die Straßenentwässerungseinrichtungen entlang der Kreisstraße hätten dringend erneuert werden müssen, um die Verkehrssicherheit weiterhin gewährleisten zu können. Vorab werde innerhalb der Ortsdurchfahrt der Entwässerungskanal durch die Gemeinde erneuert. Der Ausbauabschnitt schließe an den bereits sanierten Teilbereich im Bereich des sogenannten „Stachus“ an. Der Straßenausbau werde außerorts bis kurz vor der Einmündung in die Staatsstraße 2047 fortgesetzt. Dabei werden die Straßenbankette verbreitert und standfest hergestellt. Die Gesamtausbaulänge beträgt circa 515 Meter.

DON 11, Ortsdurchfahrt und westlich Möttingen

Im Rahmen der Städtebauförderung wurde in diesem Jahr im Bereich der Kreisstraße DON 11 der Dorfplatz in Möttingen bereits erfolgreich gestaltet. Nachdem zwischenzeitlich auch alle Versorgungsleitungen verlegt werden konnten, baut der Landkreis zur Zeit im Zuge der Kreisstraße DON 11 die Fahrbahn richtlinienkonform aus. Der Ausbau der Ortsdurchfahrt erfolge von der Einmündung in die Bundesstraße 25 auf etwa 350 m Metern Länge Richtung Westen bis zum Dorfplatz. Auch die Entwässerung der Kreisstraße müsse optimiert werden, da aufgrund des ebenen Geländes das Längsgefälle sehr gering ist. Der Ausbau werde westlich von Möttingen bis zur Einmündung der Straße zur Donismühle mit einer Länge von 900 Metern fortgesetzt. Die Kreisstraße DON 11 erhalte einen homogenen Straßenquerschnitt von 6 Metern mit beidseitigen Banketten von 1,50 Metern. Zusammen mit dem Vollausbau ist der Streckenabschnitt laut Schappin künftig in der Lage, die zu erwartenden Verkehrsbelastung aufzunehmen.

DON 38, Ortsdurchfahrt Oberndorf

Die Ortsdurchfahrt wird zusammen mit den beidseitigen Gehwegen auf einer Länge von 1100 Metern ausgebaut. Die vorhandene Fahrbahn weise starke Schäden wie Spurrinnen, Frostaufbrüche und eine Vielzahl von Rissen auf. Der vorhandene Oberbau sei nicht frostsicher, unterdimensioniert und somit nicht ausreichend tragfähig, so der Leiter des Tiefbauamts. Die Entwässerung sei mangelhaft und nicht mehr funktionsfähig. Auch die Gehwege erfüllen aufgrund ihrer Beschaffenheit und ihrer Breite nicht mehr den Anforderungen der künftigen Verkehrsbedürfnisse. Im Zuge des Ausbaues werden auch in Oberndorf die Versorgungsleitungen neu hergestellt. Da die bereits erfolgte Ausschreibung aus vergaberechtlichen Gründen aufgehoben werden musste, sei der Landkreis gezwungen, den geplanten Baubeginn im Herbst auf das Frühjahr zu verschieben.

DON 9, östlich Hohenaltheim

Die „dringend notwendige Durchführung“ des zweiten Bauabschnitts im Zuge der Kreisstraße DON 9 zwischen der Einmündung nach Merzingen und Hohenaltheim habe sich aufgrund lang anhaltender Grunderwerbsverhandlungen verzögert. Die Straßenführung entspreche nicht mehr den verkehrstechnischen Anforderungen. Durch den sehr schmalen und unübersichtlichen Streckenverlauf sei die Verkehrssicherheit stark beeinträchtigt. Neben der Fahrbahn seien auch, die zu schmalen Bankette stark geschädigt, welche einen hohen Unterhaltungsaufwand nach sich ziehen. Durch den rund zwei Kilometer langen Ausbau soll die Tragfähigkeit insbesondere für die landwirtschaftlichen Fahrzeuge erhöht und frostsicher aufgebaut werden. Schappin: „Durch die geplante Verbreiterung des Querschnittes kann ein besserer Begegnungsverkehr gewährleistet werden.“ Da die Finanzierung vorliege und die Planungen zur Förderung bei der Regierung von Schwaben bereits eingereicht wurde, könne die Maßnahme mit erfolgreichem Abschluss des Grunderwerbes umgesetzt werden. Die Bauzeit ist für das Frühjahr vorgesehen.

Deckenbaumaßnahmen

Bei den Deckenbauarbeiten werden lediglich die Verschleißschicht abgefräst und eine neue Deckschicht von vier Zentimetern aufgebracht. Im Zuge der Deckenbauarbeiten werden auch die Bankettbereiche erneuert. Der Deckenbau bietet Tiefbauamtsleiter Schappin zufolge „eine kostengünstige und effektive Möglichkeit, den Straßenbestand zu sanieren“.

Grundsätzlich werden Deckenbauarbeiten nur bei Streckenabschnitten durchgeführt, bei denen eine ausreichende Tragschicht vorhanden ist. Für die Deckenbaumaßnahmen werde jeweils eine Woche Bauzeit angesetzt. Die genauen Termine stehen noch nicht fest. Die Deckenbaumaßnahmen werden aber bis Ende Oktober, spätestens Mitte November abgeschlossen sein, heißt es aus dem Landratsamt. Konkret handelt es sich um folgende Strecken: DON 16, Schaffhausen - Harburg (2,3 Kilometer); DON 31, Etting - Landkreisgrenze (2,3 Kilometer), DON 30, Wallerdorf - Landkreisgrenze (1,2 Kilometer); DON 2, Wemding - Steinbühl (1,4 Kilometer).

