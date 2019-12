vor 32 Min.

Diese Wirtsleute laden 160 Gäste zum kostenlosen Weihnachtsmenue

Exklusiv Im Goldenen Hirsch in Donauwörth werden bedürftige Familien zum Weihnachtsfest eingeladen. Aus einer Idee ist längst eine Gemeinschaftsaktion geworden.

Von Barbara Wild

In genau zwei Wochen ist Heiliger Abend. Dann sitzen die Menschen in ihren warmen Wohnzimmern, betrachten den geschmückten Christbaum, freuen sich auf ein üppiges Festmahl und darauf, die wohl mehr als beachtliche Anzahl an Geschenken auszupacken.

Fast überall in der Region werden sich diese Szenen wiederholen. Doch nicht bei allen Menschen kann der Heilige Abend so festlich ausfallen, denn dazu fehlt schlicht das Geld. Wer froh ist, wenn am Ende des Monats das Konto nicht überzogen und die Miete bezahlt sind, der spürt den Unterschied gerade an Weihnachten. Geschenke für die Kinder, ein festliches Weihnachtsessen oder gar ein Christbaum – für viele Familien in Donauwörth ist das außerhalb ihrer Möglichkeiten.

Statt Präsente für die Gäste gibt es ein Weihnachtsfest

Armin Schnabel und seiner Frau Christine ist das mehr als bewusst. Deshalb haben sich die Wirtsleute des Gasthofs Goldener Hirsch dieses Jahr eine ganz besondere Weihnachtsüberraschung für Familien überlegt, die auf finanzielle Unterstützung angewiesen sind und in der Regel ihre Lebensmittel über die Tafel der Caritas beziehen. Einige davon hat er am 23. Dezember zu einem richtig festlichen Weihnachtsessen in seinen Gasthof eingeladen. Sie sollen es sich gut gehen lassen können, am schön gedeckten Tisch bei einem Dreigänge-Menu mit Entenbrust und Schoko-Mousse.

Es gibt Entenbrust und Schokomousse

Rund 160 Personen erwartet der Wirt, darunter 80 Kinder. „Wir wollen zusammen helfen, dass auch die ein schönes Fest haben, denen es nicht so gut geht“, sagt der Gastronom, der diesen Sommer den Hirschen in der Reichsstraße übernommen hat.

Die Idee dazu kam ihm im November, als das Team überlegte, welche Weihnachtspräsente dieses Jahr an die Gäste verteilt werden sollen. „Darauf werden wir verzichten, dafür laden wir die Familien ein.“ Je mehr Menschen er von der Idee erzählte, desto größer waren die Begeisterung und die Bereitschaft, einen Teil dazu beizutragen. Die Servicekräfte und das Team in der Küche werden an diesem Tag ohne Lohn arbeiten. Seine Lieferanten – Getränke Dengler aus Donauwörth, Metzger Stöckle aus Rain und Riegele in Augsburg – werden für die notwendige Lieferung keine Rechnung stellen. Über den Donauwörther Dekan Robert Neuner kam der Kontakt zu Tafel der Caritas zustande. „Wir wussten anfangs gar nicht, wie wir denn überhaupt an diese Familien herankommen. Pfarrer Neuner hat dann die Verbindung hergestellt“, erzählt Schnabel. Und so wurde aus einer Idee nach und nach eine Aktion, an der sich immer mehr Menschen beteiligten und ihren Teil zum Gelingen beitrugen.

Armin Schnabel und Familie, Wirtsleute des Goldenen Hirsch in Donauwörth, laden an Weihnachten Bedürftige zum Essen ein. Christine Lukas (12) und Armin Schnabel Bild: Barbara Wild

Dass die Idee ein Volltreffer wird, zeigte sich vergangenen Donnerstag. Bei der Essensausgabe der Tafel hatten die Familien eine schöne Einladung im Essenspaket. Die Rückmeldungen waren schnell da: Alle 160 Plätze werden belegt sein. Doch noch eines liegt Schnabel, seiner Frau Christine und dem gesamtem Team des Goldenen Hirsches am Herzen: Vor allem die Kinder sollen nicht ohne Geschenke heimgehen. Rund 80 Kinder im Alter zwischen null und 16 Jahren wurden für das Weihnachtsessen angemeldet.

Aufruf an die Donauwörther, Geschenke zu packen

Jetzt möchte der Wirt Menschen aus Donauwörth mit ins Boot holen, die diesen Kindern eine besondere Freude machen wollen. „Wer zu Weihnachten spendet, der kann auch dem Nachbarskind direkt helfen und ein Päckchen packen“, sagt Schnabel. Schon jetzt haben die Sparkasse und die Raiffeisenbank Donauwörth zugesagt, die Geschenke zu finanzieren, die am Ende noch fehlen. Zusammen mit seinem Sohn Lukas wird Armin Schnabel dann am 23. Dezember ein bisschen Christkind spielen.

