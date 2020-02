vor 56 Min.

Diese neuen Gruppierungen haben genügend Unterstützer

Diverse Gruppierungen im Donau-Ries-Kreis treten am 15. März zum ersten Mal an. Dafür benötigen sie ein gewisse Anzahl an Unterschriften. Wer diese zusammengebracht hat.

Von Wolfgang Widemann und Verena Mörzl

Wenn alle sechs Jahre Landrat, Bürgermeister, Gemeinde-, Stadt- und Kreisräte neu gewählt werden, sind jedes Mal wieder einige neue Gruppierungen und Parteien dabei. Die müssen gewisse Formalien erfüllen, um zugelassen zu werden. Ein Kriterium, das eine gewisse Hürde darstellt, sind die Unterstützungsunterschriften. Nur wenn sich – je nach Größe des Kreises oder der Kommune – eine gewisse Zahl an Bürgern in die jeweils im Rathaus ausliegenden Listen einträgt, kann der Wahlvorschlag zugelassen werden.

In den vergangenen Wochen hat im Donau-Ries-Kreis eine Reihe von Gruppierungen mobil gemacht, um genügend Unterstützer zu finden. Die Bemühungen waren erfolgreich. Das ergab eine Umfrage unserer Zeitung.

Zwei neue Gruppierungen in Harburg

In der Stadt Harburg sind es gleich zwei neue Gruppierungen, die am 15. März um Stimmen werben. Sie benötigten jeweils 120 Unterstützer. Die Gruppierung Unabhängig für Harburg hat den Bürgermeisterkandidaten Christoph Schmidt nominiert. Der darf nun auch antreten, weil sich im Rathaus 214 Personen in die Liste eintrugen. Die Wählergemeinschaft Großsorheim/Möggingen ist bei der Stadtratswahl mit einer 20-köpfigen Liste am Start – und hat weit über 150 Unterstützer gefunden.

In Wemding hat Dietmar Dahlke die Unabhängigen Wähler aus der Taufe gehoben. Auch diese benötigten mindestens 120 Unterschriften. Die Verantwortlichen brauchten laut Dahlke nicht lange zu zittern. Die Hürde sei schon zwei Wochen vor dem Ende der Eintragungszeit übersprungen worden. Am Ende waren es über 160 Unterstützer.

In der Gemeinde Buchdorf mischt bei den Wahlen ebenfalls eine neue kommunalpolitische Kraft mit: die Bürgerliche Mitte Buchdorf/Baierfeld. Sie stellt eine Gemeinderatsliste und mit Walter Grob einen Bewerber für das Amt des Bürgermeisters. Dazu waren mindestens 50 Unterstützer nötig. Gut 90 haben ihre Unterschrift geleistet.

In der Gemeinde Hainsfarth gibt es zur Kommunalwahl eine neue Liste, die Unterstützer gesucht hat. Die Bürgerliste Hainsfarth, wie sie offiziell heißt, hat im März 2019 auch den neuen Bürgermeister Klaus Engelhardt gestellt – und ausreichend Unterstützer gefunden, wie der Wahlleiter der Verwaltungsgemeinschaft Oettingen, Günther Schwab, auf Anfrage mitteilt.

In der Gemeinde Reimlingen ist ebenfalls nach Unterstützern gesucht worden. Grund: Der bisherigen Liste Freie Wahlgemeinschaft/ CSU gehört die CSU jetzt nicht mehr an. Die Freie Wahlgemeinschaft wird wegen der Abspaltung wie eine neue Liste behandelt und musste nach Angaben des stellvertretenden geschäftsleitenden Beamten Markus Bauer das Zulassungsverfahren durchlaufen. „Effektiv ist es aber keine neue Liste“, sagt Bauer.

In der Gemeinde Mertingen formierte sich die Unabhängige Bürgerliste neu – und erreichte die Mindestzahl von 80 Unterschriften. „Die Liste hat weit über 100 Unterstützter zusammengebracht“, ist aus dem Rathaus zu hören.

Im benachbarten Oberndorf tritt erstmals die Gruppierung Engagierte Bürger – Oberndorf, Eggelstetten, Flein an. Sie stellt mit Maria Wagner auch eine Bürgermeisterkandidatin und eine Gemeinderatsliste. Der Zuspruch im Zulassungsverfahren war groß. Mit rund 150 Unterschriften wurde die Hürde von 60 Unterstützern klar übersprungen.

"Privilegierung für Parlamentsparteien"

Neben den genannten Gruppierung haben auch die Grünen in Mertingen und Harburg sowie die Linkspartei in Donauwörth Bewerberlisten für den Stadt- beziehungsweise Gemeinderat aufgestellt. Nach Unterstützern mussten die Verantwortlichen aber nicht suchen, kommen sie doch in den Genuss der gesetzlich festgeschriebenen „Privilegierung für Parlamentsparteien“.

Gleiches gilt für die Kreistagsliste der AfD. Die war 2014 – weil damals nicht im Bundes- oder Landtag vertreten – im Donau-Ries-Kreis noch mit dem Versuch gescheitert, Kandidaten für das Kreisgremium zu stellen. Grund: Es unterschrieben zu wenig Personen. 385 Unterschriften werden in einem Landkreis bis 150 000 Einwohnern gebraucht. Heuer darf die Partei automatisch antreten.

Lesen Sie auch:

Themen folgen