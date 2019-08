vor 58 Min.

Diesel abgezapft und Plane aufgeschlitzt

Immer wieder kommt es in der Region zu Fällen von Diesel-Diebstahl.

Erneut haben Unbekannte an einem Sattelzug bei Donauwörth rund 100 Liter Diesel abgezapft. Der Vorfall ereignete sich zwischen Mittwochabend und Donnerstagfrüh, teilt die Polizei mit. Der polnische Lastwagen war in einer Nothaltebucht an der B2 geparkt. Zusätzlich wurde von den Tätern die Plane des Anhängers aufgeschlitzt, jedoch nichts entwendet.

Durch den Dieseldiebstahl entstand eine etwa 20 Meter lange Dieselspur, die bereits in das angrenzende Schotterbankett sickerte. Deswegen wurde auch das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth verständigt. Nun muss der Schotter in dem betroffenen Bereich abgetragen und erneuert werden. Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet um Hinweise unter Telefon 0906/706670.

Themen Folgen