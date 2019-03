vor 19 Min.

Diesel aus Lkw abgepumpt und Feuerlöscher geklaut

Wieder gibt es an der Bundesstraße 16 einen Dieseldiebstahl. Zudem werden noch Transportkisten am Sattelanhänger geöffnet.

Wieder hat es in der Region einen Fall von Dieseldiebstahl gegeben. Wie die Polizei mitteilt, parkte in der Nacht auf Dienstag ein Lkw-Fahrer seinen Sattelzug auf einem Parkplatz an der Bundesstraße 16 zwischen Donauwörth und Tapfheim, um dort seine Ruhezeit einzubringen.

Als der 50-Jährige am Morgen wieder losfahren wollte, konnte er den Maschinenwagen nicht mehr starten. Eine Überprüfung der Zugmaschine ergab, dass der Kraftstoffdeckel auf der rechten Fahrzeugseite gewaltsam geöffnet und offensichtlich der gesamte Diesel aus dem Tank abgepumpt wurde. Zudem wurden noch zwei Transportkisten am Sattelanhänger geöffnet, berichten die Beamten. Aus einer der Kisten fehlte ein Feuerlöscher.

Insgesamt dürften etwa 400 Liter Diesel abgezapft worden sein. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

