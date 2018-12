04.12.2018

„Dieses Kind verblüffte mich“

Thomas Rausch, der erste Geigenlehrer von Veronika Eberle, zeichnet den Weg der Künstlerin nach

Im Vorfeld der Verleihung des Werner-Egk-Preises ist es üblich, die Preisträger zu fragen, welcher Laudator gewünscht sei. Veronika Eberle, so berichtete Oberbürgermeister Armin Neudert, habe sich spontan entschieden, dass die Laudatio derjenige halten solle, bei dem sie ihren ersten Violinunterricht erhielt. So zeichnete Thomas Rausch in einer sehr persönlichen und eindringlichen Rede den Weg der Künstlerin nach. „Sehr bald schon, schon nach wenigen Geigenstunden, wurde mir klar, dass dieses Mädchen anders war als alle Schüler, die ich bis dahin unterrichtet habe. Es sind viele Hochbegabte darunter, viele von ihnen haben Musik studiert, sind professionelle Musiker, Dirigenten, Komponisten oder Pädagogen“, so Thomas Rausch. „Dieses Kind aber verblüffte mich.“

Als Veronika als Fünfjährige mit dem Geigenspiel begann, bemerkte er sofort die unglaubliche mimetische Gabe der kleinen Veronika. Beim Geigenspielen mit seinen komplexen Bewegungsvorgängen gäbe es unendlich viele Möglichkeiten, hier etwas falsch zu machen. Es genügte, Veronika etwas vorzumachen, und sie ahmte es meist mühelos nach. Gepaart mit einer schier grenzenlosen Konzentrationsfähigkeit – schon der Fünfjährigen – und einem unglaublichen Gedächtnis erstaunte das Kind immer mehr.

Neue Werke konnte Veronika Eberle schon nach wenigen Tagen auswendig vortragen, spielte ohne Nervosität und Lampenfieber gerne vor und hatte immer Freude, Neues zu lernen. Heute wisse er, so Thomas Rausch, dass für eine mögliche spätere Solistenkarriere eine motorische Ausnahmebegabung, ein fabelhaftes Gedächtnis, die Fähigkeit zu effektivem Arbeiten und Lernen absolute Voraussetzungen seien – und er wusste, dass nur die besten Lehrer für dieses Mädchen gut genug seien. So brachte er Veronika und ihre Eltern mit seiner früheren Geigenprofessorin Olga Voitova in Kontakt, einer Pädagogin aus der legendären russischen Schule. Voitova wollte dieses Mädchen unmittelbar schon bei der ersten Begegnung unterrichten. Ihr Talent und ihre Ausstrahlung waren offensichtlich für jedermann, der etwas von der Materie verstand. Veronika gewann zweimal den Bundespreis bei „Jugend musiziert“, und es ergaben sich Verbindungen zu wichtigen Lehrern wie Christoph Poppen und Anna Chumachenko, die unbestritten eine der besten Violinpädagogin unserer Zeit sei. Neben all den Verpflichtungen nach dem Konzert in Salzburg mit Sir Simon Rattle legte Veronika – gleichsam nebenbei – ein ausgezeichnetes Abitur ab.

Heute sei Veronika eine völlig unprätentiöse Künstlerin mit großer Natürlichkeit. Unsere Gesellschaft brauche solche begnadeten Musiker, den Kunst sei das Beste und Innerste unserer Kultur, sei ein kollektiv geistiges Bezugssystem, zu dem über Jahrhunderte die Besten und Begabtesten beigetragen haben.

„Eine Zivilisation“, so der Pädagoge, „die den Zugang zu diesen tiefsten Quellen verliert, verliert notgedrungen ihren inneren Halt und wird längerfristig nicht überleben.“ (rpf)

