26.06.2018

Diesmal dürfen alle verkaufen

Ende August gibt es wieder den CID-Kinder-Flohmarkt in Donauwörth. Im Vorfeld sollen sich Interessierte anmelden – es gibt eine wichtige Änderung

Auch heuer findet der vom Kaufhaus Woha vor 40 Jahren ins Leben gerufene beliebte Flohmarkt in der Donauwörther Bahnhofstraße statt.

Zunächst als allgemeiner Flohmarkt konzipiert, wurde er 2003 zum reinen Kinder-Flohmarkt, um das Ferienprogramm der Stadt Donauwörth zu bereichern. In diesem Jahr wird der Flohmarkt wieder für alle geöffnet.

Die Gründe hierfür sind vielschichtig. Vor allem bei schlechtem Wetter, wie 2017, sind einige Stände trotz Anmeldung nicht besetzt worden. Das ist für Händler und Besucher wenig attraktiv. Durch die Öffnung erwarten sich die Organisatoren eine höhere Anzahl an Händlern. An den Flohmarkttagen mussten Erwachsene immer wieder ihre Waren einpacken, da die Verkaufsplätze den Kindern vorenthalten waren. Dies führte oft zu Unmut.

Nicht zugelassen werden nach wie vor Verkaufsanhänger, professionelle Stände, zugekaufte Ware, et cetera. „Echte“ Flohmarktware ist weiterhin Voraussetzung.

Die 110 Standplätze werden bereits im Vorfeld vergeben. Die Anmeldung erfolgt beim Projektleiter Jürgen Raab am Info-Center im Woha. Natürlich können die kleinen und großen Händler an den Flohmarkttagen kommen und beginnen, wann sie möchten. In der Regel bauen die Meisten ihren Stand gegen 8.30 Uhr auf und beenden diesen um 18 Uhr. Feste Zeiten, die es einzuhalten gilt, gibt es indes nicht.

Einige Dinge gilt es zu beachten

Jeder kann am Flohmarkt, auch ohne fest gemieteten Stand, teilnehmen. Dennoch gibt es natürlich ein paar Dinge zu beachten, wie Projektleiter Raab weiß: „Die Sicherheit der Passanten ist wichtig, deshalb muss der Gehweg jederzeit so frei sein, dass ein ungehindertes Durchkommen garantiert ist – auch mit Kinderwagen und Gehhilfen.“ Mit der Standgebühr von 3 Euro pro Quadratmeter soll ein Teil der Kosten wie etwa für das Material und den Auf- und Abbau der Stände oder für die Reinigung der Straße verwendet werden. Den Rest der Kosten übernimmt die City-Initiative-Donauwörth und das Woha, um dieses Projekt durchführen zu können. Die Anmeldung ist ab 16. August im Kaufhaus Woha am Info-Center möglich. Bei Fragen steht Jürgen Raab unter Telefon 0906/ 7059734 zur Verfügung. (dz)

auch unter www.cid-donauwoerth.de/Termine

