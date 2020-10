30.10.2020

Digitaler Unterricht ist möglich

Leonhart-Fuchs-Schule in Wemding ist mit Ausstattung zufrieden

Von Wolfgang Widemann

Die Digitalisierung der Schulen kommt vielerorts nur schleppend voran. Für die Leonhart-Fuchs-Schule in Wemding hat im Stadtrat nun Josef Barta zu diesem Thema eine positive Zwischenbilanz gezogen. Barta, der auf der einen Seite Ratsmitglied ist und auf der anderen Seite Lehrer und Systembetreuer an der Mittelschule, fasste zusammen: „Viele andere Schulen beneiden uns.“ Die Leonhart-Fuchs-Schule habe auch dank des Engagements des Schulverbands eine „Super-Ausstattung“.

Barta listete auf, in welchem Umfang seit 2018 – in diesem Jahr legte der Freistaat Bayern ein Förderprogramm auf – in die Digitalisierung der Schule investiert wurde. Mit einem Kostenaufwand von 57.000 Euro sei ein digitales Klassenzimmer geschaffen worden mit einem 75-Zoll-Monitor und 20 Tablets. Der Staat habe einen Zuschuss von 36.000 Euro überwiesen.

2020 erhielt die Wemdinger Schule 32 iPads plus zwei Lehrergeräte. Kosten: 57.000 Euro. Davon habe der Staat 90 Prozent übernommen. Für weitere 20 iPads mit Tastatur (Kosten: 16.000 Euro) sei aus einem Sonderprogramm sogar eine 100-prozentige Förderung geflossen.

Barta erinnerte daran, dass sich nicht jede Familie, die ein Kind in der „Tablet-Klasse“ habe, ein Endgerät für den digitalen Unterricht leisten könne. Die Betroffenen bekämen ein Leihgerät.

Seit August verfüge die Schule über einen Breitbandanschluss. Die Glasfaserleitung zum Gebäude habe 90.000 Euro gekostet. Dafür habe der Staat eine 80-prozentige Förderung gewährt.

Es gibt Pläne für weitere Investitionen

Es gebe bereits Pläne für weitere Investitionen an der Leonhart-Fuchs-Schule. 2021 werde ein neuer Computersaal mit 17 Plätzen ins Auge gefasst: „Dafür hätten wir gerne Laptops.“ Dies wären flexibler einsetzbar. 2022 habe man die Absicht, 32 iPads für die Grundschule anzuschaffen.

Bürgermeister Martin Drexler, der auch dem Schulverband vorsteht, stellte zufrieden fest: „Bei uns werden die Fördermittel abgerufen.“ Drexler merkte aber auch an, dass das Thema Digitalisierung gerade für Eltern, die Kinder an unterschiedlichen Schulen hätten, „sehr herausfordernd“ sei. Anton Eireiner, Vorsitzender der Fraktion der CSU/Amerbacher Liste, fand es „klasse“, dass die Zuschüsse in Anspruch genommen werden, und dankte Josef Barta für dessen Bemühungen.

