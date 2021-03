Digitalisierung in Grundschulen: Wo bleibt die Bazooka?

Die Corona-Pandemie beschleunigt manche digitale Entwicklung. Doch vor allem legt sie eklatant Schwächen offen. Deshalb heißt es jetzt, große Geschütze aufzufahren, um Anschluss zu halten.

Digitalisierung ist eines der Zauberwörter dieser Stunde. Und in der Tat zeigt das Digitale in Zeiten der Pandemie viel Segensreiches, zum Beispiel in der Arbeitswelt, indem sicheres Arbeiten von zu Hause mit der entsprechenden Technik ermöglicht wird. Auch in den Schulen ist das so. Der Unterricht kann alternativ im Notfall via Internet stattfinden.

Doch Corona legt Mängel, Schwächen und Versäumnisse in den Gesellschaften offen – und zweifelsohne wurde im Bereich Digitales einiges verschlafen, in ganz Deutschland. Wir sehen auch: Andere Nationen sind da weiter, haben zumindest ihre Hausaufgaben gemacht. Es wird fortan eine finanzielle Bazooka – um die markigen Worte von Olaf Scholz zu bemühen – vonnöten sein.

Digitalisierung verändert auch das soziale Miteinander in der Schule

Die Kommunen müssen fortan regelmäßig und verstärkt Gelder in die Haushalte einstellen für den digitalen Bereich. Zum einen, um gewappnet zu sein für Notlagen wie momentan, zum anderen, um schlicht und ergreifend flexibel bleiben zu können.

Denn auch das soziale Miteinander verändert sich: Wenn etwa wegen Engpässen in der Familie von zu Hause gearbeitet werden muss, im Krankheitsfall etc. – digitale Vernetzung ist zwar kein Allheilmittel, kann aber vieles erleichtern und Härten abfedern. Und digitales Arbeiten fängt heute in der Grundschule an, ob man das nun gut findet oder nicht. Es ist die Realität.

