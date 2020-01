vor 32 Min.

Diskussion in Rain auch live im Internet

Veranstaltung kann auf Website der

Die Kommunalwahl rückt immer näher. Nur noch knapp sechs Wochen sind es, bis die Bürger ihre Kreuzchen machen und damit entscheiden, wer Landrat, Gemeinderat und Bürgermeister wird. Für das Amt des Rathauschefs gibt es in einigen Kommunen mehrere Bewerber – so ist es auch in Rain, wo sich ein Quartett um die Nachfolge von Gerhard Martin bewirbt.

Die Donauwörther Zeitung veranstaltet hierzu am heutigen Donnerstag eine Podiumsdiskussion mit den vier Bewerbern um den Posten des Rainer Bürgermeisters. Ab 19.30 Uhr stehen in der Rainer Dreifach-Sporthalle beim Schulzentrum Claudia Marb (CSU), Daniel König (SPD), Karl Rehm (PWG/FW/WVRST) und Hans Hafner (JBU) Rede und Antwort zu aktuellen politischen Themen in der Tillystadt. Sie werden mit ihrem Publikum vielfältige Fragen zur Stadtpolitik diskutieren. Für alle, die nicht persönlich in der Turnhalle dabei sein können, wird die DZ die Veranstaltung per Livestream im Internet übertragen. Interessierte finden den Link zum Video online auf www.donauwoerther-zeitung.de/lokales. (dz)

