Donau: Geht es bald lückenlos zu Fuß am Fluss?

Das Gewässer soll in Donauwörth wieder erlebbar werden. Stück für Stück sollen Verbindungen entstehen - wie es weitergeht.

Die Idee erscheint logisch: Die Donau sollte man in Donauwörth – das ja schließlich den Namen des Flusses führt – als Bürger oder Besucher auch erleben können. Bislang ist das aber im wahrsten Sinne des Wortes nicht durchgängig der Fall.

Stadt übernimmt Pflegeaufgaben von den BEW

Die neue Donaupromenade am Alten Donauhafen hat viele Freunde gefunden. Doch in Richtung Ried und auch in Richtung B2-Hangbrücke ist der Weg am Fluss bis dato unterbrochen. Jüngst hat der Donauwörther Stadtrat beschlossen, dass die Planungen hin zur Altstadtinsel nun detailliert ausgearbeitet werden sollen (wir berichteten). Doch auch in Richtung Hangbrücke/ Zirgesheim soll sich nun etwas tun. Die Stadt hatte mit den Bayerischen Elektrizitäts-Werken (BEW), einer Tochter der Lechwerke, eine Übereinkunft getroffen, dass die BEW den Weg am Damm begehbar machen – und die Stadt sich im Gegenzug darum kümmert.

Wie Oberbürgermeister Armin Neudert auf Nachfrage unserer Zeitung sagt, solle die Ertüchtigung jenes ersten Wegstückes Richtung Hangbrücke „auf jeden Fall kommen“. Je nach Witterung werde das in den nächsten Monaten geschehen. Ein für Fußgänger bislang enger Abschnitt am Damm könne jedoch erst verbreitert und ertüchtigt werden, wenn die neuen Pläne des Wasserwirtschaftsamtes zum verbesserten Hochwasserschutz in diesem Bereich durchgeführt werden, so Neudert. (hilg)

