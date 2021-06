Alle Schüler im Donau-Ries kehren in den Unterricht zurück

Nach den Pfingstferien endet der Heimunterricht. Maskenpflicht gilt weiter auf gesamtem Schulgelände.

Ab Montag können im Landkreis alle Schülerinnen und Schüler in den Präsenzunterricht zurückkehren Das teilt das Landratsamt mit. Gemäß dem Ministerratsbeschluss vom 18. Mai können nach den Pfingstferien alle Schülerinnen und Schüler aller Schularten und aller Jahrgangsstufen in Bayern in den vollen Präsenzunterricht ohne Mindestabstand zurückkehren, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz in der jeweiligen Region stabil unter dem Wert 50 liegt. Dies gilt auch für die schulvorbereitenden Einrichtungen.

Da der Inzidenzwert im Landkreis Donau-Ries am Freitag bei 35,9 gelegen hat, können ab Montag die Schülerinnen und Schüler in ihre Klassen zurückkehren.

Schulöffnungen im Landkreis Donau-Ries wegen vergleichsweise niedriger Inzidenz

Um den Gesundheitsschutz zu erhöhen, gilt ebenfalls ab dieser Woche für Schülerinnen und Schüler ab der Jahrgangsstufe 5 die Verpflichtung zum Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske auf dem gesamten Schulgelände, einschließlich in den Unterrichtsräumen.

Weiterhin gilt in allen Schularten: Schülerinnen und Schüler dürfen nur am Unterricht teilnehmen, wenn sie einen negativen Corona-Test vorweisen können. Wie der Unterricht vor Ort jeweils organisiert wird, wird von der Schule mitgeteilt. (pm)

