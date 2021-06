Donau-Ries

09.06.2021

Betriebe in Donau-Ries warten auf mehr Impfstoff

Bei der Firma LRE Nördlingen wurden am Mittwoch bereits 113 Impfdosen an Mitarbeiter verabreicht. Betriebsärztin Dr. Ursula Glaubitz-Lukassek konnte den nötigen Impfstoff organisieren.

Plus Unternehmen in der Region würden gerne schneller gegen Covid-19 impfen. Einige haben Glück und können schon starten. Doch bei vielen hapert es noch an Impfstoff.

Von Barbara Wild

Sie würden ja gerne, aber sie können nicht – so könnte man die Lage der Betriebsärzte in den regionalen Firmen zusammenfassen. Gerne würden sie den organisatorischen Aufwand auf sich nehmen und in einer Reihenimpfung der Belegschaft eine Impfung gegen das Coronavirus geben. Doch bei vielen scheitert es an der Umsetzung.

