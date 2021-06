Corona: Delta-Variante ist im Landkreis Donau-Ries angekommen

Auch im Landkreis Donau-Ries ist die Delta-Variante jetzt angekommen. Was das jetzt bedeutet.

Die als „Indische Variante“ oder „Delta-Variante“ bekannte Mutation des SARS-CoV-2-Virus ist nun erstmals auch im Landkreis Donau-Ries nachgewiesen worden. Das teilt das Landratsamt Donau-Ries mit. Eine genaue Ansteckungsquelle konnte bislang nicht ermittelt werden, die betroffene Person stammt aus dem südlichen Landkreis Donau-Ries und befindet sich in Quarantäne.

Die Virusvariante wird, wie auch die bereits mehrfach in der Region nachgewiesenen britischen und südafrikanischen Versionen, vom Robert Koch Institut als sogenannte Variant of concern (VOC), also besorgniserregende Virusvariante, eingestuft. Wie Gesundheitsamtsleiterin Dr. Raffaella Hesse erklärt, wird die Delta-Variante mit einer reduzierten Wirksamkeit der Immunantwort und einer erhöhten Übertragbarkeit in Verbindung gebracht. Die eingesetzten Impfstoffe bieten nach bisherigen Erkenntnissen nach vollständiger Impfung jedoch auch vor dieser VOC einen guten Schutz.

Appell der Amtsärztin sich weiterhin an die Hygiene-Regeln zu halten

Wie schnell Virusvariationen mit erhöhter Übertragbarkeit sich ausbreiten und zu stark steigenden Inzidenzen führen können, war zuletzt anhand der britischen Variante zu beobachten: Von dieser konnten im Landkreis Donau-Ries inzwischen 1.560 Fälle bestätigt werden.

Vor dem Eindruck der sich immer schneller ausbreitenden Delta-Variante, die deutschlandweit inzwischen etwa 15 % der Neuinfektionen ausmacht, appellieren Landrat Stefan Rößle und Dr. Raffaella Hesse einhellig, sich trotz der aktuell niedrigen Inzidenzen und der hohen Temperaturen an die geltenden Vorgaben in Sachen Mindestabstand, Kontaktbeschränkungen und Maskenpflicht zu halten. Zudem hoffen sie auf eine anhaltend hohe Impfbereitschaft der Landkreisbevölkerung: „Kontaktbeschränkungen können eine Ausbreitung zwar verlangsamen, zu einer anhaltenden Verbesserung der Situation führen aber nur hohe Impfquoten in der Bevölkerung. Deshalb hoffen wir auf möglichst viele Impfwillige, um mit dem nun immer zahlreicher eintreffenden Impfstoff neue Einschränkungen hoffentlich dauerhaft verhindern zu können.“

