Corona: Immer weniger Erstimpfungen im Donau-Ries-Kreis

In der vergangenen Woche sind noch mal über 5000 Menschen im Landkreis geimpft worden. Doch nur ein kleiner Teil davon waren Erstimpfungen. Neue Aktion in Münster.

In den Arztpraxen und Impfzentren im Landkreis Donau-Ries stockt die Impfkampagne weiterhin. Zwar wurden in der vergangenen Woche 5109 Menschen gegen Covid-19 geimpft - doch nur knapp 900 davon waren Erstimpfungen. Das teilt das Landratsamt Donau-Ries am Dienstag mit. 2557 erhielten in den Impfzentren ihre Spritze, 2552 in den Praxen der niedergelassenen Ärzte. Zu den Impfungen der Impfzentren zählen auch die mittels mobilen Teams vor Ort in verschiedenen Kommunen durchgeführten Impfungen.

Zusätzlich wurden auch weitere Impfungen durch Betriebsärzte durchgeführt, diese werden allerdings nicht erfasst, weshalb die Anzahl der tatsächlich durchgeführten Impfungen höher liegt, so das Landratsamt.

Insgesamt sind damit im Landkreis Donau-Ries bisher knapp 140.000 Impfungen verabreicht worden - davon fast 80.000 in den Impfzentren in Donauwörth oder Nördlingen.

Nach wie vor ist aber die gewünschte Impfquote von mindestens 85 Prozent der Landkreisbevölkerung weit entfernt. Das erste Mal geimpft sind bislang 73.938 Menschen, dies entspricht 55,26 Prozent. Stetig nähert sich hingegen die Quote der vollständig Geimpften der Quote jener, die bisher eine Impfung erhalten haben. Derzeit sind 65.187 Menschen, also 48,72 Prozent, vollständig geimpft.

Sonderimpfaktion in Münster am Donnerstag, 12. August

In der Gemeinde Münster findet am Donnerstag, 12. August, eine zusätzliche Impfaktion am Feuerwehrhaus am Rathausplatz statt. Das BRK Nordschwaben ist mit seinem mobilen Impfteam zwischen 15 und 19 Uhr vor Ort. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Diese Impfaktion ist laut Arthur Lettenbauer vom BRK Nordschwaben über die Gemeinde organisiert worden. Zur Auswahl stehen der Impfstoff der Hersteller Biontech und Johnson & Johnson. Bei Letzterem ist nur eine Impfung erforderlich. (dz)