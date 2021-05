Donau-Ries

vor 44 Min.

Corona: Neue Teststationen im Landkreis Donau-Ries

In Donauwörth und Nördlingen gibt es weitere Angebote für Schnelltests.

Plus In Donauwörth und Nördlingen gibt es neue Teststationen. Private Unternehmen werden nun auch in der Region aktiv - meist direkt vor großen Einkaufsmärkten. Ein Überblick.

Im Landkreis gibt es weitere Teststationen für Bürger, die einen Antigen-Schnelltest benötigen. Das teilt das Landratsamt Donau-Ries auf Nachfrage mit. Private Firmen haben sich in der Region zu einem Angebot entschieden. Hier gibt es einen Überblick: