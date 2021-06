Donau-Ries

Corona im Donau-Ries: Wenig Eltern nutzen Tests für Kita-Kinder

Plus Seit Kurzem können sich Eltern für ihre Kinder Corona-Selbsttests abholen. Bislang haben dieses freiwillige Angebot aber noch nicht viele genutzt

Von Thomas Hilgendorf

Die Grundschüler kennen die Tests schon seit Wochen. Und einige Kinderstars versuchen das Ihre, um die Angst davor etwas zu nehmen – mittlerweile Kultstatus hat ein Video der Augsburger Puppenkiste erlangt, das die Selbsttests mit Humor erklärt. Das Video gefällt zwar auch den Kitakindern, doch sie sind nicht dazu verpflichtet, einen negativen Test vor dem Besuch in der Gruppe vorzuweisen. Der Freistaat setzt auf die freie Entscheidung der Eltern, die Kinder zweimal pro Woche zu Hause zu testen. Das Angebot könne inzwischen von den Eltern der Kitakinder aus dem gesamten Landkreis Donau-Ries wahrgenommen werden, erklärt Claudia Wernhard, die am Landratsamt in Donauwörth für den Bereich Kinderbetreuung zuständig ist.

