Corona im Donau-Ries: Wie geschützt sind Heimbewohner?

Plus Seit September haben mobile Teams und Hausärzte in den Einrichtungen geimpft. Und wie ist die Lage bei den Mitarbeitenden? Wie steht man zu einer Impfpflicht?

2700 Landkreisbürgerinnen und -bürger haben nach Daten des Gesundheitsamts Donau-Ries bereits eine dritte Impfung erhalten. Der Großteil darunter dürften Bewohnende in Seniorenheimen sein. Viele Einrichtungen haben sich auf den Corona-Herbst vorbereitet und über den Hausarzt oder Hausärztin des Seniorenheims oder über mobile Teams Impfungen organisiert.