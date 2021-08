Corona im Donau-Ries: Wieder mehr Erstimpfungen

Plus Es gibt wieder mehr Menschen, die sich für eine Impfung gegen Corona entscheiden. Das zeigen die jetzt veröffentlichten Zahlen des BRK Nordschwaben.

In der vergangenen Woche (16. bis 22. August) haben sich im Landkreis Donau-Ries wieder mehr Menschen für eine Corona-Erstimpfung entschieden. Knapp 1000 Personen holten sich die Spritze, die gegen einen schweren Verlauf von Covid-19 schützt. In der Woche davon waren es lediglich 600 gewesen.