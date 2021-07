Die Bilanz der Sonder-Impftermine in der Region Donauwörth

Plus In sechs Kommunen im Landkreis Donau-Ries hat es zusätzliche Impftage gegeben. Wie Arthur Lettenbauer vom BRK die Aktion bewertet.

Die Impfbereitschaft im Donau-Ries-Kreis hat in den vergangenen Wochen nachgelassen. Um die Zahlen wieder nach oben zu treiben, hatte das Landratsamt Sondertermine ausgerufen. Vergangene Woche fanden diese in sechs Kommunen statt. Der jeweilige Ansturm fiel unterschiedlich aus.