Donau-Ries

10:26 Uhr

Donau-Ries: Mangel an Hausärzten kommt mit Ansage

Viele Ärzte in der Region um Donauwörth nähern sich der Rente. Für einige Gegenden ist das ein Problem.

Plus Noch gibt es viele, gut erreichbare Arztpraxen im Kreis Donau-Ries. Viele Ärzte in der Region sind aber älter als 60, Nachfolger nicht in Sicht. Doch das ist nicht alles.

Von Christof Paulus

Es ist ein Kraftakt, das wird jedem klar, der liest, was Martin Drexler sagt. Als die Stadt Wemding Ende April bekannt gibt, dass Doktor Began Maruf sich mit einer Praxis in der Fuchsienstadt ansiedelt, stellt das für Bürgermeister Drexler das Ergebnis einer „kontinuierlichen Suche“ dar, „schwierig und herausfordernd“ sei sie gewesen, von „ins Zeug legen“ ist die Rede. Die neue Praxis ist wichtig, für Wemding und Umgebung, hier im Grenzgebiet zwischen Ries und Jura. Denn: Auf die Region kommt ein Problem zu.

