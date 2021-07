Donau-Ries

vor 54 Min.

E-Bike-Unfälle im Donau-Ries-Kreis: Senioren besonders gefährdet

Elektrisch betriebene Fahrräder werden immer beliebter. Vor allem ältere Menschen finden Gefallen an ihnen. Der elektrische Antrieb führt allerdings auch zu höheren Geschwindigkeiten, was gefährlich werden kann.

Plus Immer mehr Menschen legen sich ein Elektrofahrrad zu. Vor allem Ältere verunglücken. Was die Ursachen dafür sind und was die Polizei rät

Von Viktoria Gerg

Spätestens seit Corona sind sie zum Verkaufsschlager geworden: E-Bikes. Nachdem lange Zeit alle kulturellen, gesellschaftlichen und viele sportliche Freizeitmöglichkeiten untersagt waren, blieb vielen als Ersatz nur noch, ihre Zeit in der Natur zu verbringen. Besonders ältere Menschen haben sich die elektrisch betriebenen Räder zugelegt, weil sie das Fahren deutlich erleichtern. Vor allem lange und steile Strecken stellen für sportliche Laien dadurch kaum mehr ein Hindernis dar. Allerdings birgt das beliebte Gefährt auch seine Tücken und kann schnell gefährlich werden.

