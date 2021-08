Donau-Ries

vor 25 Min.

Ernte: Weniger Getreide als erwartet im Landkreis Donau-Ries

Getreideernte bei Riedlingen – heuer bleiben die Erträge der Landwirte und Landwirtinnen hinter den Erwartungen zurück. Weil es heuer in Nordschwaben kühler und feuchter war als in den Vorjahren, hatte man sich etwas mehr erhofft.

Plus In den vergangenen Jahren war es oftmals zu trocken und zu heiß in Nordschwaben. Nun war es feuchter und kühler – ganz gepasst hat das wohl auch nicht.

Von Thomas Hilgendorf

Die goldgelben Felder sind weitgehend abgeerntet in der Region, das Getreide ist eingefahren. Die Landwirte und Landwirtinnen hatten heuer auf satte Erträge gehofft – nachdem es nach etlichen Jahren seit dem Frühjahr wieder ausreichend Niederschläge gegeben hatte, und der Sommer nicht zu den wärmsten gehört hat, im Gegenteil. Doch die erste Bilanz des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) in Nördlingen für den Kreis Donau-Ries zeigt: Die Erwartungen der Bauern haben sich nicht erfüllt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen