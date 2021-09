Donau-Ries

Erntezeit als Gefahr für Wildtiere im Kreis Donau-Ries

Die Felder sind abgeräumt, Wildtiere haben keinen Unterschlupf und keine Nahrung mehr, klagen die Jäger. Der Anbau von Zwischenfrüchten tue deshalb dringend not.

Wildtiere im Ernteschock: Die rasante Ernte in der modernen Landwirtschaft bringt Segen für die Bauern, bedeutet aber auch, dass den Wildtieren in kürzester Zeit Nahrung und Deckung entzogen wird. Hecken und wildtiergerechter Zwischenfruchtanbau schaffen bei diesem Problem Abhilfe, so teilt der Jagdverband Donauwörth mit.

