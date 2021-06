Donau-Ries

12:22 Uhr

Erstimpfungen im Landkreis Donau-Ries: Die Lage in den Impfzentren

Plus Knapp 4300 Impfungen gegen Corona konnten vergangene Woche in den Impfzentren im Landkreis Donau-Ries stattfinden. Wie die Aussichten auf Impfstoff aktuell sind.

Von Barbara Wild

In den Impfzentren in Nördlingen und Donauwörth konnten in der vergangenen Woche so viele Impfdosen verabreicht werden wie in keiner Woche zuvor. Exakt 4254 Spritzen haben die Mitarbeiter des BRK gesetzt, allein am vergangenen Freitag konnten 900 Dosen verabreicht werden. Es war ein "Großkampfwochenende" in den Impfzentren, berichtet Arthur Lettenbauer. Der Geschäftsführer des BRK Nordschwaben und verantwortlich für die Impfzentren im Landkreis ist stolz auf seine Teams. So gut wie alle dieser gegebenen Dosen waren Zweitimpfungen.

Themen folgen