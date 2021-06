Freizeit-Tipp im Donau-Ries: Nach Lust und Laune mountainbiken

Mitglieder des Alpenverein Donauwörth geben Tipps für sportliche Ziele. Heute geht es auf dem Rad durch den Wald.

Manchmal liegt das Gute ganz nah – in diesem Fall im Landkreis Donau-Ries oder keine 50 Kilometer davon entfernt. Im Jubiläumsjahr des Donauwörther Alpenvereins – er wird 125 Jahre – verraten Mitglieder ihre persönlichen Geheimtipps für Touren, Wanderungen oder Radstrecken. In Zeiten, in denen „Urlaub dahoam“ einer Flugroute vorgezogen wird, eine gute Idee. Heute: ein Tipp für eine Mountainbiketour bei Treuchtlingen von Philipp Stark.

Die Heumöderntrails in Treuchtlingen bieten Trailspaß für jedes Alter und Fahrkönnen. Einen Tag den Mountainbike-Sport in seinen verschiedenen Facetten kennenlernen, direkt vor der Haustüre? Auf den Heumöderntrails in Treuchtlingen ist das möglich. Das familienfreundliche Trailcenter bietet vom Kinderbereich über Anfängertrails bis hin zu ambitionierten Pfaden alles, was das Bikerherz begehrt. Hier kann jeder nach Lust und Laune den boomenden Breitensport ausprobieren. Also Fahrradhelm auf, Knieschoner an, und los geht’s.

Mountainbiken bei Treuchtlingen: Freizeit-Tipp für die Region Donauwörth

Bei Anfahrt mit dem Auto in Treuchtlingen der Beschilderung für die Parkplätze folgen. Umweltfreundlicher ist die Anreise mit dem Zug. Die Talstation Heumöderntrails ist vom Bahnhof Treuchtlingen in nur wenigen Minuten mit dem Fahrrad erreichbar. Wer kein eigenes Mountainbike hat, geht in 20 Minuten zu Fuß und kann vor Ort verschiedene Fahrräder ausleihen (am besten vorher reservieren). Die Trails sind jederzeit zugänglich, Fahrradverleih und Gastronomie in der Talstation Heumödern sind abhängig von den jeweils geltenden Regeln zum Infektionsschutz, ebenso die vor Ort angebotenen Fahrtechnikkurse.

Wer zusätzlich bei einer Tour das Altmühltal genießen möchte, fährt mit dem Zug weiter bis nach Solnhofen. Ab dort geht es die Jura-Hänge oberhalb der Altmühl entlang bis zum Endpunkt in Treuchtlingen. Zurück geht’s von dort mit dem Zug. So steht einem herrlichen Urlaubstag in der nahen Heimat nichts mehr im Wege. Alle Infos zur Tour unter: Altmühltal Panoramatour zu den Heumöderntrails unter tourismus-treuchtlingen.de und https://heumoederntrails.de.

Donauwörther Alpenverein: Mountainbiken im Einklang mit der Natur

„Mountainbiken bedeutet für mich, draußen in der Natur voll vom Alltag abschalten zu können.“ Begeisterte Biker und solche, die es werden wollen, können bei den Donnerstagsrunden des Alpenvereins mitfahren.

Dieser Tourentipp stammt von Philipp Stark. Er ist Spartenleiter Mountainbike beim Donauwörther Alpenverein und hat die Initiative Mountainbike Donauwörth mit ins Leben gerufen. Damit setzt er sich für Mountainbiken mit Gleichgesinnten im Einklang mit der Natur ein.