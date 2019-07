vor 53 Min.

Donau-Ries: IHK fordert Initiative für schnelleres Netz

Seit sechs Monaten arbeitet das neue Regionalgremium im Landkreis. Jetzt wurden die Themen präsentiert, die in den kommenden Jahren im Fokus stehen: Fachkräfte, Verkehr und Highspeed-Internet.

Von Helmut Bissinger

Andreas Dirr kann beurteilen, wie wichtig eine schnelle Netzanbindung für die Wirtschaftskraft eines Unternehmens ist. Er ist technischer Geschäftsführer bei Fendt Caravan in Mertingen. Die Gemeinde unterstütze die Wirtschaft nach „besten Kräften“. In wenigen Wochen werde sein Arbeitgeber wohl über ein ähnlich schnelles Internet verfügen wie an seinem Wohnort Augsburg.

Doch Dirr kennt als Vorsitzender der Regionalversammlung der IHK im Landkreis Donau-Ries auch die Lage der Mitgliedsunternehmen. Und nicht überall seien die Kommunen im Landkreis Donau-Ries aber so bemüht, den Wirtschaftstreibenden die bestmögliche Breitbandanbindung zu gewährleisten.

Auch für Arbeitnehmer im „Homeoffice“ wichtig

Die Verbesserung der digitalen Infrastruktur als Grundversorgung stehe deshalb nun im Fokus der Regionalversammlung der Industrie- und Handelskammer (IHK) im Landkreis Donau-Ries. Aber: „Es gibt zu wenig Firmen, die den Ausbau realisieren können“, sagte Dirr . Nicht nur die Unternehmen bräuchten ein Highspeed-Internet, sondern auch die Wohngebiete. Vermehrt würden Arbeitnehmer „Homeoffice“ nutzen wollen. Dies sei aber nur möglich, wenn sie die Vorteile des Internets voll nützen könnten. Zusätzlich wollen sich die Firmen untereinander auf dem Laufenden halten, „also in einem Netzwerk den Austausch suchen“.

32 Vertreter aus der Wirtschaft sind in der IHK-Regionalversammlung Donau-Ries vereinigt, erklärt IHK-Regionalgeschäftsführerin Bettina Kräußlich. Sie repräsentieren nach einer aktuellen Statstik 10.870 Mitgliedsunternehmen im Donau-Ries, die auf eine Bruttoinlandsprodukt von 6,2 Milliarden Euro kommen. Nach dieser Statistik gibt es in den Betrieben 61.857 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. Nun hat die seit einem halben Jahr gewählte Regionalversammlung den Arbeitsrahmen abgesteckt.

Ganz oben auf der Prioritätenliste steht nach Angaben von IHK-Vizepräsident Wolfgang Winter die Sicherung von Fachkräften. Sowohl bei der Aus- und Weiterbildung wolle man ansetzen wie auch bei den Beratungsangeboten. In der Gastronomie oder auch der Logistik werde es zunehmend schwer, Ausbildungsplätze zu besetzen.

Dirr: „Wir brauchen einen gesellschaftlichen Wandel“

„Wir brauchen einen Wandel in der Gesellschaft“, ergänzte Andreas Dirr, „hin zur Überzeugung, dass Ausbildung etwas Gutes ist“. Auch nach einer Lernzeit in einem Betrieb bestehe die Chance, mit einem Studium zu beginnen, verdeutlichte Winter, der die Partnerschaft mit Schulen als wichtig für die Gewinnung von Nachwuchskräften bezeichnete. Diesen Weg sind auch in der Region bereits zahlreiche Unternehmen gegangen – zuletzt war Sigel mit der Hans-Leipelt-Schule eine solche Partnerschaft eingegangen. Die IHK will einen Beitrag dazu leichten: Im eigenen Bildungszentrum, dem im Bau befindlichen Haus der Wirtschaft in Dillingen, werde man zudem unter dem Leitmotto „Lehre macht Karriere“ Angebote zu unterbreiten.

„Wir haben nicht nur große Absatzmärkte, sondern spüren auch den harten Druck des globalen Wettbewerbs“, sagte die Regionalgeschäftsführerin im Hinblick auf die Internationalisierung. Die Kammer werden die Außenwirtschaftsberatung, so Kräußlich, weiter intensivieren. Das sei nicht unbedeutend, sei die Exportquote in Schwaben doch auf 45 Prozent hochgeschnellt. Vermutlich liege sie speziell im Landkreis Donau-Ries sogar noch höher.

Was die Zukunft der Energieversorgung anbelangt, sei man abhängig, meinte Dirr. Es sei mehr als fraglich, ob man schon 2022, wie geplant, die günstige Energie aus dem hohen Norden auch im Süden haben werde. Immer mehr Firmen seien dabei, eine Eigenversorgung aufzubauen.

I

Schließlich der Verkehr: Hier will die IHK „Vordenker für neue und technologieoffene Mobilitätsansätze“ sein. Regional gesehen, müsse Gemein- vor Einzelwohl gestellt werden, um voranzukommen. Notwendig sei ein drittes Bahngleis von Donauwörth nach Augsburg, aber auch ein Vorankommen des dreis- und vierspurigen Ausbaus der Bundesstraße 16 zwischen Ingolstadt, der Anschlussstelle B2 und darüber hinaus in Richtung Günzburg.

