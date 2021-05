Donau-Ries

20:25 Uhr

Impfen gegen Corona: Hausärztin aus Donauwörth sagt: "Wir sind am Limit"

Plus In den Impfzentren ist der Impfstoff knapp, Hausärzte hingegen können den Andrang um einen Termin kaum mehr stemmen. Manche geben ganz auf.

Von Jan-Luc Treumann und Barbara Wild

Eigentlich klang es nach einer guten Nachricht, als Bundesgesundheitsminister Jens Spahn am Anfang dieser Woche sagte: „Wir sind übereingekommen, am 7. Juni, in drei Wochen, die Priorisierung aufzuheben.“ Das gelte für Arztpraxen, Betriebsärzte und Impfzentren gleichermaßen. Bei den Hausärzten in Bayern gilt schon jetzt keine Priorisierung mehr. Doch es gibt im Freistaat und im Landkreis ein Problem: Es ist viel zu wenig Impfstoff da.

