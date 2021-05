Donau-Ries

Inzidenz im Landkreis Donau-Ries: Wann liegt sie unter 100?

Endlich unter 100? Wenn der Landkreis Donau-Ries unter diese wichtige Inzidenz-Grenze fällt, stehen Lockerungen an.

Plus Händler, Friseure und Gastronomen blicken täglich auf die Inzidenz und stellen sich die bange Frage: Ist der Landkreis endlich unter 100? Eine Rechnung, wann es soweit sein könnte.

Von Barbara Wild

Der tägliche Blick auf die Inzidenz im Landkreis Donau-Ries ist mehr denn Teil der morgendlichen Routine geworden. Nicht nur für Händler hängt viel davon ab. Für jeden einzelnen Bürger gäbe es mit einer konstanten Inzidenz unter 100 spürbare Lockerungen. Die zentrale Frage lautet also jeden Tag aufs neue: Ist der Landkreis unter die Marke von 100 Infektionen in den vergangenen sieben Tagen gerutscht? Leider noch nicht. Sie liegt am 11. Mai bei 107,5 - und ist damit ganz leicht gestiegen. Tags zuvor lag sie bei 105. Dennoch gibt begründeten Anlass zur Hoffnung.

