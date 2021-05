Donau-Ries

18.05.2021

Inzidenz verhagelt den Wirten im Landkreis Donau-Ries das Pfingstgeschäft

Leere und Regen in dem Biergärten im Landkreis Donau-Ries. Das bleibt auch erst einmal so, denn seit Mittwoch sind mögliche Lockerungen für Gastronomie und Hotels erstmal vom Tisch. Viele Wirte hatten schon die Kühlhäuser gefüllt.

Von Helmut Bissinger

Wenn Alexander Trollmann am frühen Morgen sein Bad verlässt, dann kommt täglich die für den Wirt entscheidende Frage: Wie hat sich die Inzidenz im Landkreis Donau-Ries aktuell entwickelt? Seine Frau hat dann meistens schon im Internet nachgesehen und die Antwort parat. Am Mittwoch hat Trollmann diese Antwort gar nicht gefallen. Drei Tage lag die Inzidenz haarscharf unter der magischen 100er Marke, doch dann schwappte die die Zahl wieder über die magische Grenze. Die Folge: Trollmanns werden den Biergarten ihrer Wallfahrtsgaststätte in Wemding zu Pfingsten nicht öffnen können. „Das ist eine große Enttäuschung“, sagt der passionierte Wirt.