33-Jähriger aus Monheim wird Opfer einer Betrügerin

Ein Monheimer wird von einer Frau reingelegt. Sie nimmt eine Lautsprecherbox an sich, kehrt um Bezahlen aber nie zurück.

Ein Monheimer ist am Dienstag gegen 22.15 Uhr von einer Frau mit vorgetäuschter Kaufabsicht hintergangen geworden. Dies meldete er am Mittwoch der Polizeiinspektion Donauwörth.

Der Mann traf laut eigener Aussage gegenüber der Polizei zufällig eine ihm unbekannte Frau am Bahnhof in Donauwörth. Nach Angabe der Beamten bekundete die Zufallsbekanntschaft hierbei ihr Interesse an der Lautsprecherbox, die der 33-Jährige dabei hatte und wollte diese für knapp 200 Euro kaufen. Da die Frau jedoch angeblich kein Geld zur Hand hatte, fuhren die beiden nach Ebermergen, wo es zur Geldübergabe kommen sollte.

Laut polizeilicher Auskunft übernahm die Unbekannte dort die Lautsprecherbox, kehrte jedoch nicht mehr zum Bahnhaltestelle in Ebermergen zurück. Ihren Rucksack ließ die Frau dort stehen. Auffallend war laut Auskunft des Geschädigten die männliche Kleidung der Tatverdächtigen. Nach Angabe der Polizei läuft ein Strafverfahren gegen unbekannt.