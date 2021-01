16:00 Uhr

Donau-Ries-Kreis: Autos landen in Leitplanke und im Graben

Im Landkreis Donau-Ries hat es wieder einige Glätteunfälle gegeben. Hier eine Bilanz der Polizei.

Anhaltender Schneefall hat am Sonntag permanent für winterliche Straßenverhältnisse in der Region gesorgt. Mehrere Verkehrsunfälle waren die Folge.

Auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Donaumünster und Rettingen verunglückte kurz nach der Donaubrücke eine 31-Jährige am Sonntag gegen 17.45 Uhr mit ihrem weit über 300 PS starken Auto. Die Frau war in der Rechtskurve auf der eisglatten und schneebedeckten Fahrbahn zu schnell und prallte gegen die Leitplanke. Der Schaden summiert sich auf schätzungsweise 4000 Euro.

In Donauwörth misslang einem 19-Jährigen, der vom Schützenring ins Amorellenwörth abbiegen wollte, ein Driftmanöver auf Schnee. Folge: Der Wagen krachte gegen ein Verkehrszeichen. Schaden: rund 250 Euro. Die Beamten zeigten den jungen Mann an.

Im Bereich der Polizeiinspektion Rain kracht es gleich fünfmal

Fünf Glätteunfälle registrierte die Polizeiinspektion Rain am Sonntag in ihrem Zuständigkeitsbereich. Der Sachschaden summiert sich auf rund 30.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Eine Streife stellte um 7 Uhr am Kreisverkehr zur B2 bei Mertingen fest, dass zwei Verkehrszeichen beschädigt waren. Ein Unbekannter war mit seinem Fahrzeug auf schneeglatter Fahrbahn gegen die Schilder gerutscht und hatte diese geknickt. Der Verursacher machte sich aus dem Staub. Die Inspektion bittet um Hinweise: Telefon: 09090/7007-0.

Auf der B2 zwischen den Anschlussstellen Nordendorf und Mertingen rutschte gegen 10 Uhr ein 50-Jähriger mit seinem SUV auf glattem Asphalt nach rechts von der Straße und beschädigte dabei einen Leitpfosten sowie ein Straßenabschnittzeichen. Der Pkw blieb am Hang zur Straße stehen und musste durch eine Abschleppfirma geborgen werden. Die Freiwillige Feuerwehr Nordendorf war zur Absicherung der Unfallstelle vor Ort.

Unfall auch zwischen Mertingen und Auchesheim

Gegen 18 Uhr war eine 19-Jährige mit ihrem Pkw zwischen Mertingen und Auchsesheim angesichts der Witterung zu flott unterwegs, verlor die Kontrolle über den Wagen, rutschte über die Gegenfahrbahn und krachte gegen die Leitplanke. Der Pkw wurde dabei derart demoliert, dass er abgeschleppt werden musste.

Um 17.25 Uhr verlor ein 18-Jähriger, der mit seinem Auto in Marxheim von der Jurastraße in die Frankenstraße abbiegen wollte, wegen nicht angepasster Geschwindigkeit auf dem schneeglatten Asphalt die Kontrolle. Der Pkw rutschte gegen das Eck des Feuerwehrgerätehauses.

In Rain schlittert ein Auto in eine Hecke

In Rain schlitterte gegen 18.35 Uhr eine 33-Jährige, die mit ihrem Auto von der Donauwörther Straße nach rechts in die Preußenallee abbiegen wollte, über den Geh- und Radweg in die Hecke. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Um den Pkw zu bergen, war ein Kran nötig.

Im angrenzenden Landkreis Augsburg stießen in Blankenburg auf der Bergstraße zwei Autos zusammen. Grund: Eine 36-Jährige rutschte mit ihrem Auto trotz langsamer Fahrweise auf der abschüssigen Straße, die mit Schnee bedeckt war, auf die Gegenfahrbahn. Dort kam ein 34-Jähriger mit seinem Wagen entgegen. Schaden: rund 4000 Euro.

Auf der Kreisstraße zwischen Bollstadt und Hohenaltheim im Ries bekam am Sonntagnachmittag eine 24-Jährige in einer Linkskurve ihr Auto nicht mehr unter Kontrolle. Es rutschte in einen circa drei Meter tiefen Graben. Die junge Frau erlitt Prellungen und ein Schleudertrauma. Sie musste im Krankenhaus behandelt werden. Am Pkw entstand Totalschaden in Höhe von schätzungsweise 8500 Euro.

