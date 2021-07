Donau-Ries-Kreis

30.06.2021

Baum auf Auto: Fahrer in Hamlar hat „tausend Schutzengel“

Unfassbares Glück im Unglück hatte bei dem Unwetter am Dienstag der Besitzer dieses Autos: Er stieg nach der Arbeit in Hamlar gerade in seinen Wagen ein, als auf diesen ein großer Baum stürzte.

Plus Das Unwetter am Dienstag beschäftigt Feuerwehr und Polizei in einer Reihe von Orten im Donau-Ries-Kreis. Auch die Bahn betroffen.

Von Wolfgang Widemann

Die Gewitterfront, die am Dienstag etwa zwischen 16.30 und 17 Uhr durch den Donau-Ries-Kreis gezogen ist, hat eine ganze Reihe von Bäumen entwurzelt, Anhänger umgeweht und andere Dinge durch die Luft gewirbelt. Einige Feuerwehren waren im Einsatz. Ein Autofahrer hatte in Hamlar großes Glück, dass er unverletzt blieb. „Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen“, zieht Kreisbrandrat Rudolf Mieling eine erste Bilanz.

