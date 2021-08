Donau-Ries-Kreis

Bundestagswahl 2021: Sie tritt für AfD in Nordschwaben an

Edeltraud Schwarz tritt bei der Bundestagswahl im Wahlkreis Donau-Ries/Dillingen für die AfD an.

Plus Warum Edeltraud Schwarz aus Scheuring bei der Bundestagswahl für die AfD in Nordschwaben ins Rennen geht und welche Themen ihr besonders wichtig sind.

Von Bernd Schied

Mit Edeltraud Schwarz haben sich die Verantwortlichen der AfD in Nordschwaben einem „Import“ aus Oberbayern für die Direktkandidatur im Wahlkreis Donau-Ries/ Dillingen geholt. Die 53-jährige gebürtige Schwäbin wohnt in Scheuring im Landkreis Landsberg, wo sie auch Kreisvorsitzende ihrer Partei ist. Sie ist nach eigenen Worten von Anfang an dabei und ein „Gründungsmitglied der AfD“.

