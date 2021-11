Donau-Ries-Kreis

vor 49 Min.

Corona: Gesundheitsamt kämpft mit Mail-Flut

Zeigt der Corona-Selbsttest ein positives Ergebnis an, dann sollte man sich umgehend in Eigenisolation begeben, erklärt das Landratsamt.

Plus Für den Landkreis Donau-Ries werden weiter hohe Inzidenzwerte gemeldet. Das Landratsamt kann die Indexfälle nicht mehr tagesaktuell verfolgen.

Von Martina Bachmann

Der Corona-Inzidenzwert im Landkreis Donau-Ries ist bis zum Wochenende erneut nach oben geschnellt. 538 neue Fälle wurden dem Robert-Koch-Institut in den sieben Tagen bis Freitag gemeldet, damit errechnete sich ein Inzidenzwert von 400,5. Dieser sank am Samstag und Sonntag wieder etwas. Auf den Intensivstationen im Kreis war am Freitag kein einziges Bett mehr frei, am Sonntag eines. Im Gesundheitsamt kämpfen die Mitarbeiter gegen eine Flut von elektronischen Nachrichten (E-Mails).

